Экспертами определено лучшее время для занятий сексом

Многие уверены, что заниматься сексом лучше всего ночью, якобы в это время можно достичь необходимой степени расслабления. Однако, как показали исследования, больше подходит для любовных игр утро, когда организм извлекает из процесса максимальную пользу. К постельным утехам на заре благосклонно относятся 50% мужчин и 20% женщин.Секс сразу после пробуждения, утверждают специалисты, бодрит человека лучше, нежели пять чашек кофе. Начиная день с интима, партнеры настраивают себя на позитив, который поможет справиться с рабочим стрессом и другими негативными факторами, встречающимися в жизни людей.