Экспертами определено лучшее время для занятий сексом
Специалисты провели исследование, направленное на определение оптимального времени суток для занятий сексом. Утренние любовные утехи, как выяснилось, активизируют кровообращение и заряжают организм энергией на весь день.
Многие уверены, что заниматься сексом лучше всего ночью, якобы в это время можно достичь необходимой степени расслабления. Однако, как показали исследования, больше подходит для любовных игр утро, когда организм извлекает из процесса максимальную пользу. К постельным утехам на заре благосклонно относятся 50% мужчин и 20% женщин.
Секс сразу после пробуждения, утверждают специалисты, бодрит человека лучше, нежели пять чашек кофе. Начиная день с интима, партнеры настраивают себя на позитив, который поможет справиться с рабочим стрессом и другими негативными факторами, встречающимися в жизни людей.
Многие уверены, что заниматься сексом лучше всего ночью, якобы в это время можно достичь необходимой степени расслабления. Однако, как показали исследования, больше подходит для любовных игр утро, когда организм извлекает из процесса максимальную пользу. К постельным утехам на заре благосклонно относятся 50% мужчин и 20% женщин.
Секс сразу после пробуждения, утверждают специалисты, бодрит человека лучше, нежели пять чашек кофе. Начиная день с интима, партнеры настраивают себя на позитив, который поможет справиться с рабочим стрессом и другими негативными факторами, встречающимися в жизни людей.
Наука
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 14:32