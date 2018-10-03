В Ленинградской области ребенка изнасиловали из-за арбуза

3-го октября появилось известие о том, что некий мужчина, проживающий в Ленинградской области, при обстоятельствах, которые на данный момент не выяснены, предложил школьнику арбуз с намерением заманить того в свой дом. Кроме того, подозреваемый намеревался отдать жертву денежную сумму в 2000 рублей, если тот пойдет с ним. По утверждениям СМИ, уговоры сработали, вследствие чего ребенок подвергся акту сексуального насилия, а после был отпущен.Более подробные обстоятельства случившегося выясняются. Сообщается, что правонарушитель был задержан.