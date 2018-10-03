Юлия Салибекова пожаловалась подписчикам на подлость младшей сестры

«..Получается, в моей жизни младшая сестра Катя просто прохожий?» - спросила Юлия у своих подписчиков.

Не секрет, что Екатерине Колисниченко довольно часто предлагают фанаты как можно быстрее обзавестись малышами, однако девушка то и дело отнекивается. Причем иногда экс-звезда скандально-известной телестройки «Дом-2» делает это весьма нетактично.К примеру, не так давно Екатерина во всеуслышание заявила, что не желает быть служанкой,и именно поэтому не рожает ребенка. Стоит отметить, что подобные слова младшей сестры очень задели Юлию Салибекову, которая тут же опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, посвященный родственнице.В своем посте Юлия решила припомнить Екатерине, что та не виделась с племянниками уже больше восьми месяцев, в то время, как в Сети то и дело заявляет, что безумно скучает по Ролану и Эльдару.Из слов Салибековой становится понятно, что Колисниченко не только ни разу не была в гостях у сестры за время ее третьей беременности, но и даже не звонит родственнице узнать, как она себя чувствует. Также бывшая участница «Дома-2» подчеркнула, что рассчитывать на Катю в присмотре за детьми она уже давно перестала, поэтому постоянно приглашает няню.По словам Юлии Салибековой, в ее понимании дружеские, родственные и любовные отношение имеют определенное количество обязанностей, такие как помочь, поддержать или просто позвонить. Других же людей, которые не имеют перед человеком никаких обязанностей, брюнетка называет «приятелями» или «прохожими».К слову, огромнейшее количество недоброжелателей уверены, что на самом деле проблем в отношениях Юлии Салибековой и Екатерины Колисниченко нет. По мнению хейтеров, сестры раскручивают данную тему только для того, чтобы их пригласили на телепередачу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.