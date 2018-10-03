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Рендер умных часов Huawei Watch обнародованы в Сети

Инсайдерами на просторах глобальной сети был опубликован рендер умных часов Huawei Watch. Устройство наделят AMOLED-дисплеем, имеющим диагональ на 1,39 дюйма. Аккумуляторная батарея нового устройства имеет ёмкость на 410 мАч.
Рендер умных часов Huawei Watch обнародованы в Сети

Производителями через две недели будут продемонстрированы новые флагманские версии Mate 20, а также Mate 20 Pro. Помимо этого, покажут новые умные часы версии Huawei Watch GT. Рендер, который опубликовали, имеет низкое качество. Он не позволяет провести адекватную оценку дизайна устройства. Согласно предварительной информации, емкости АКБ будет достаточно, чтобы автономно использовать устройство в обычном режиме на протяжении двух недель либо недели в Always On-режиме.

Производители установили в умных часах датчик частоты сердцебиения, а также акселератор. Модель, кроме того, оснащается компасом, и работает с однокристальной системой Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Huawei Watch планируют презентовать 16 октября.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:53

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