Учёные: От простуды сильнее страдают одинокие люди

Американские исследователи после проведения ряда научных экспериментов установили, что одиночество и общение влияют на состояние болезни по-разному. Например, те заболевшие, которые переживают болезненное состояние в одиночестве, больше подвержены различным факторам, негативно влияющим на организм. Напротив, те, пациенты которые во время простуды имели достаточно общения, к процессу выздоровления приходили намного быстрее.Учёные делают акцент на том, что здесь имеется в виду не то, что одинокие болеют чаще, а то, что процесс болезни для них проходит с большими страданиями, чем у общительных граждан. Сезонной простудой одинаково могут болеть как те, так и другие, только путь к выздоровлению у них разный. Здесь скорее затронуты чувства пациента, которые никак не влияют на медицинские показатели.