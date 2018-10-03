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Учёные: От простуды сильнее страдают одинокие люди

Одинокие люди больше страдают от простудных заболеваний. Эти данные опубликовало научное издание Health Psychology.
Учёные: От простуды сильнее страдают одинокие люди

Американские исследователи после проведения ряда научных экспериментов установили, что одиночество и общение влияют на состояние болезни по-разному. Например, те заболевшие, которые переживают болезненное состояние в одиночестве, больше подвержены различным факторам, негативно влияющим на организм. Напротив, те, пациенты которые во время простуды имели достаточно общения, к процессу выздоровления приходили намного быстрее.

Учёные делают акцент на том, что здесь имеется в виду не то, что одинокие болеют чаще, а то, что процесс болезни для них проходит с большими страданиями, чем у общительных граждан. Сезонной простудой одинаково могут болеть как те, так и другие, только путь к выздоровлению у них разный. Здесь скорее затронуты чувства пациента, которые никак не влияют на медицинские показатели.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 13:42

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