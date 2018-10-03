Граждане России будут отдыхать в течение 10 дней после 30-го декабря

Что повлекло за собой принятие рассматриваемого решения, не сообщается, тем не менее, известно, что просьбы продлить новогодние праздники частенько поступали от многих граждан страны. Также стало известно, что 23 февраля останется рабочим днем. Неизвестно, сохранится ли такой статус в будущем, однако 23 и 24 день месяца попадают на субботу и воскресенье, в связи с чем, едва ли изменение можно назвать значимым. Международный женский день, впрочем, официально сохранит статус выходного, а с учетом того, что он будет в пятницу, гражданки России смогут отдыхать в течение трех дней.Другие значимые праздники останутся выходными. Как сообщается, количество выходных дней во время них останется без изменений.