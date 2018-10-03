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Хоррор Amnesia: The Dark Descent получил сложный режим

Компания Frictional Games анонсировала обновления для Amnesia: The Dark Descent. Создатели хоррора разработали новый режим, в значительной мере усложняющий игровой процесс.
Хоррор Amnesia: The Dark Descent получил сложный режим

В новой версии Amnesia: The Dark Descent монстры станут намного сильнее и быстрее, уменьшится численность полезных предметов. Разработчики отключили в хорроре, впервые появившемся в доступе около восьми лет назад, автосохранение и музыкальное сопровождение, предупреждающее о появлении врагов.

Игроки ручного режима вынуждены будут тратить четыре трутницы. Геймерам также придется внимательно следить за психикой протагониста: достижение критической отметки приведет к смерти. Справившихся со сложным режимом Amnesia: The Dark Descent ожидает награда в виде специального достижения «Мазохист».


 
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Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 13:27

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