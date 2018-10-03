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В ОАЭ назвали самую горячую девушку на планете

В Эмиратах был определена самая горячая девушка на планете. Британская певица Рита Ора первой засветилась на обложке издания Esquire Middle East, чей офис размещается в ОАЭ.
В ОАЭ назвали самую горячую девушку на планете

Знаменитость специально для данного ближневосточного журнала позировала в платье с очень смелым декольте. Речь идёт об октябрьском номере. Кроме того, Рита Ора стала первой женщиной, которую EsquireMiddleEast снял для своей обложки. Редакторы подобрали снимки знаменитости в строгом костюме. Откровенное платье певицы могут увидеть только читатели, которые купят издание.

В ОАЭ назвали самую горячую девушку на планете

Британская исполнительница разместила фото на своей странице, а также поблагодарила Esquire Middle East. Подписчики поздравили кумира с успехом, отметив красоту Риты Оры.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:43

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