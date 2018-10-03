В ОАЭ назвали самую горячую девушку на планете

Знаменитость специально для данного ближневосточного журнала позировала в платье с очень смелым декольте. Речь идёт об октябрьском номере. Кроме того, Рита Ора стала первой женщиной, которую EsquireMiddleEast снял для своей обложки. Редакторы подобрали снимки знаменитости в строгом костюме. Откровенное платье певицы могут увидеть только читатели, которые купят издание.Британская исполнительница разместила фото на своей странице, а также поблагодарила Esquire Middle East. Подписчики поздравили кумира с успехом, отметив красоту Риты Оры.