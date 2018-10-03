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Ученые успешно применили антибиотик на рецидиве рака молочной железы после операции

Специалисты из университета Салфорда сумели применить после операции на рецидиве рака молочной железы антибиотик. Ученые сообщили, что данный препарат хорошо известен и доступен для пациентов.
Ученые успешно применили антибиотик на рецидиве рака молочной железы после операции

Стало известно, что пациенты, страдающие раком, за 2 недели до операции получили Доксициклин. Применение данного препарата продемонстрировало падение тех клеток, что стимулируют рецидив опухоли. Некоторым пациентам давали названый антибиотик, остальные же проходили лечение привычным способом. Иммуно-гистохимический анализ был организован для каждого добровольца. В итоге у 8 из 9 больных лечившихся Доксициклином отмечено существенное снижение CD44, а именно от 17,65% до 66,67%. Такие же результаты анализов были получены и с ALDH1.

Специалисты сделали вывод, что они в состоянии остановить рецидив. Исследователи уверены, что сейчас Доксициклин выступает наиболее оптимальным решением да страдающих раком молочной железы.


 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:15

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