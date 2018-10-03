Ученые успешно применили антибиотик на рецидиве рака молочной железы после операции

Стало известно, что пациенты, страдающие раком, за 2 недели до операции получили Доксициклин. Применение данного препарата продемонстрировало падение тех клеток, что стимулируют рецидив опухоли. Некоторым пациентам давали названый антибиотик, остальные же проходили лечение привычным способом. Иммуно-гистохимический анализ был организован для каждого добровольца. В итоге у 8 из 9 больных лечившихся Доксициклином отмечено существенное снижение CD44, а именно от 17,65% до 66,67%. Такие же результаты анализов были получены и с ALDH1.Специалисты сделали вывод, что они в состоянии остановить рецидив. Исследователи уверены, что сейчас Доксициклин выступает наиболее оптимальным решением да страдающих раком молочной железы.