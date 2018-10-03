Валерий Начушкин из-за травмы пропустит начало сезона в НХЛ

Перед стартом чемпионата НХЛ Валерий Начушкин получил повреждения, от которых ещё не оправился. Представляющий издение Национальной хоккейной лиги Марк Степнески в Twitter сообщил, что нападающий сделает все возможное, чтобы восстановиться к игре против «Виннипег Джетс». В прошлом сезоне Начушкин выступал в составе ЦСКА, после чего хоккеист заключил на 2 года контракт с «Даллас Старз».Стоит отметить, что за 50 игр в НХЛ Начушкин забил 16 шайб, а также совершил 11 передач, набрав 27 очков. Кроме того на счету хоккеиста 19 плей-офф встреч, на которых он заработал 9 очков. За команду США спортсмен выступал в период с 2013 по 2016 год, за это время он заработал 64 очка. 4 октября состоится стартовый домашний матч против «Аризоны», а 6 октября команда сыграет с «Виннипег Джетс».