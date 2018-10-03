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Антон Гусев свои образы копирует с модного итальянца

Внимательные интернет-пользователи заметили, что бывший участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев даже свои образы копирует с модного итальянца.

Антон Гусев свои образы копирует с модного итальянца

Не секрет, что экс-звезда прославленного телепроекта «Дом-2» продолжает позиционировать себя как успешного бизнесмена. Антон Гусев по-прежнему занимается сетевым бизнесом, а также активно ведет свою страничку в социальной сети Instagram, где он время от времени публикует мотивирующие, как ему кажется, посты.

Надо сказать, что у супруга Виктории Романец довольно много недоброжелателей, которые то и дело высмеивают 29-летнего молодого человека, заявляя, что на самом деле больших заработков у него никогда не было и не будет. По словам злопыхателей, они просто уверены в том, что якобы подаренный дорогостоящий автомобиль Mercedes Антон Гусев на самом деле взял в аренду.

Теперь же внимательные фолловеры «нарыли» доказательства того, что бывший участник «Дома-2» даже не в состоянии самостоятельно придумывать себе модные образы. Антифанаты Гусева сообщают, что неаполитанец Данило Карневале является тем человеком, который вдохновляет бизнесмена.

Антон Гусев свои образы копирует с модного итальянца

Недоброжелатели Антона Гусева даже сделали несколько коллажей, которые уже распространили по социальным сетям. На фотографиях невооруженным взглядом можно заметить, что супруг Романец один в один копирует стиль модного итальянца.

Конечно же, что подобные коллажи стали очередным поводом для насмешек и критики в адрес 29-летнего Антона Гусева. Один за другим хейтеры принялись буквально забрасывать молодого человека большим количеством нелицеприятных комментариев. Некоторые заявили, что вся жизнь Романец и Гусева – «фейк», а кое-кто и вовсе подчеркнул, что, пытаясь быть кем-то, экс-домочадец попросту потерялся в этой жизни.

«Я не могу поверить в это! Шок! Гусев даже сочетание рубашки и трусов подобрать не может! Позорище! Кем он будет, если Романец его бросит и Инстаграм пропадет? Антону уже давным-давно пора взглянуть в лицо реальности!» - написал один из пользователей Сети.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:18

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