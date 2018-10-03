Антон Гусев свои образы копирует с модного итальянца

«Я не могу поверить в это! Шок! Гусев даже сочетание рубашки и трусов подобрать не может! Позорище! Кем он будет, если Романец его бросит и Инстаграм пропадет? Антону уже давным-давно пора взглянуть в лицо реальности!» - написал один из пользователей Сети.

Не секрет, что экс-звезда прославленного телепроекта «Дом-2» продолжает позиционировать себя как успешного бизнесмена. Антон Гусев по-прежнему занимается сетевым бизнесом, а также активно ведет свою страничку в социальной сети Instagram, где он время от времени публикует мотивирующие, как ему кажется, посты.Надо сказать, что у супруга Виктории Романец довольно много недоброжелателей, которые то и дело высмеивают 29-летнего молодого человека, заявляя, что на самом деле больших заработков у него никогда не было и не будет. По словам злопыхателей, они просто уверены в том, что якобы подаренный дорогостоящий автомобиль Mercedes Антон Гусев на самом деле взял в аренду.Теперь же внимательные фолловеры «нарыли» доказательства того, что бывший участник «Дома-2» даже не в состоянии самостоятельно придумывать себе модные образы. Антифанаты Гусева сообщают, что неаполитанец Данило Карневале является тем человеком, который вдохновляет бизнесмена.Недоброжелатели Антона Гусева даже сделали несколько коллажей, которые уже распространили по социальным сетям. На фотографиях невооруженным взглядом можно заметить, что супруг Романец один в один копирует стиль модного итальянца.Конечно же, что подобные коллажи стали очередным поводом для насмешек и критики в адрес 29-летнего Антона Гусева. Один за другим хейтеры принялись буквально забрасывать молодого человека большим количеством нелицеприятных комментариев. Некоторые заявили, что вся жизнь Романец и Гусева – «фейк», а кое-кто и вовсе подчеркнул, что, пытаясь быть кем-то, экс-домочадец попросту потерялся в этой жизни.