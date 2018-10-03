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В Перми пьяный священник украл сумку и угнал автомобиль

В Свердловском суде Перми 3 октября был вынесен обвинительный приговор священнослужителю. Последний совершил кражу сумки и угон автомобиля.
В Перми пьяный священник украл сумку и угнал автомобиль

На местного священника было заведено уголовное дело за кражу, а также то, что он незаконным путем овладел чужим транспортным средством. Следствием установлено, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, служитель церкви украл сумку в торговом центре «Семья» и совершил угон авто со стоянки ТЦ. Суд определили виновному меру наказания в виде штрафа. За кражу сумки в размере 30 тыс. руб. и 15 тыс. руб. за угон.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:09

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