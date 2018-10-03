Хиллари Клинтон сравнила «вмешательство РФ» в выборы США с терактами 9/11

Как подчеркивает Клинтон, это не впервые, когда США подверглись атаке иностранной страны, но оппоненту это сошло с рук. Плохо было бы, если бы после 11 сентября Джордж Буш заявил, что он не имеет времени для встреч, а также беспокойства об этом. Майкл Викерс, являющийся экс-заместителем действующего главы Пентагона по разведке, в июне месяце сравнил «вмешательство РФ» в президентские выборы на просторах США с имевшими место в 2001 году терактами.Официальные лица РФ уже не раз опровергали обвинения, подразумевающие попытки вмешательства государства в предвыборные кампании прочих стран.