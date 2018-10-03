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В США фитнес-браслет разоблачил 90-летнего убийцу

В США фитнес-браслет выдал пожилого мужчину, убившего свою приёмную дочь. Гаджет зафиксировал, что 90-летний гражданин находился у жертвы в доме на тот момент, когда у неё остановилось сердце.
В США фитнес-браслет разоблачил 90-летнего убийцу

67-летнюю гражданку 13 сентября этого года нашли мёртвой в собственном доме в Сан-Хосе. На первый взгляд всё выглядело так, будто произошло самоубийство, в руке покойной был зажат нож, а на её голове и шее обнаружили глубокие раны. В заключении судмедэксперта было отмечено, что женщина не была способна нанести самостоятельно все раны. В результате следователи сделали вывод, что кто-то намеревался выдать за суицид убийство.

В процессе расследования выяснилось, что на руке у женщины был фитнес-браслет, который зафиксировал время прекращения её сердцебиения. При этом записи с камер видеонаблюдения показали, что в этот период в доме падчерицы оставался пожилой отчим. Таким образом гаджет помог раскрыть убийство.


 
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В мире / Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 11:35

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