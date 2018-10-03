В США фитнес-браслет разоблачил 90-летнего убийцу

67-летнюю гражданку 13 сентября этого года нашли мёртвой в собственном доме в Сан-Хосе. На первый взгляд всё выглядело так, будто произошло самоубийство, в руке покойной был зажат нож, а на её голове и шее обнаружили глубокие раны. В заключении судмедэксперта было отмечено, что женщина не была способна нанести самостоятельно все раны. В результате следователи сделали вывод, что кто-то намеревался выдать за суицид убийство.В процессе расследования выяснилось, что на руке у женщины был фитнес-браслет, который зафиксировал время прекращения её сердцебиения. При этом записи с камер видеонаблюдения показали, что в этот период в доме падчерицы оставался пожилой отчим. Таким образом гаджет помог раскрыть убийство.