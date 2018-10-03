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Стартовал сбор средств на электронную пишущую машинку с экраном E Ink

Компания Astrohaus объявила о сборе средств, предназначенных для создания новой модели электронного прибора с механической клавиатурой и экраном E Ink. Устройство можно назвать аналогом портативной печатной машинки.
Стартовал сбор средств на электронную пишущую машинку с экраном E Ink

Новая модель первого уникального Freewrite Smart Typewriter, изготовленного инженерами Astrohaus, получит название Traveler. Портативное устройство будет выполнено в виде классического мини-ноутбука и оснащено кнопочными переключателями Cherry MX. Пишущая машинка с E Ink-дисплеем наделят поддержкой Wi-Fi, позволяющей синхронизировать файлы с облачными хранилищами Evernote, Google Drive и Dropbox. На одном заряде батареи прибор сможет работать не менее четырех недель.

Средства на создание портативной пишущей машинки компания планирует собрать на краудфандинговой платформе, и уже дала старт кампании. Стоимость новинки пока не уточняется. Судя по ценникам предыдущих моделей Freewrite и Pomera DM30, равным $500, Traveler разработчики оценят практически на одном уровне с ними.


 
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Технологии
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 11:39

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