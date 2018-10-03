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Эксперты назвали 8 основных признаков эмоциональной измены

Некоторые люди воспринимают эмоциональные измены серьезней, чем обычные. Происходит это из-за отсутствия доказательств, по этой причине эксперты решили назвать 8 основных признаков, чтобы разобраться в происходящем.
Эксперты назвали 8 основных признаков эмоциональной измены

Один из признаков эмоциональной измены, когда человек не позволяет читать его переписки или нервничает, если его телефон кто-то трогает. Также поводом для подозрений может стать внезапная привязанность к социальным сетям. Если человек вдруг стал проводить много времени с телефоном в руках и постоянно проверяет, нет ли сообщений, не исключено, что он что-то скрывает. Многие люди в период эмоциональной измены закрываются в себе и неохотно делятся тем, как прошел их день, а раньше они обо всем рассказывали близким.

Также сигналом способен выступать внезапный холодок в отношениях, когда кто-то из возлюбленных перестает проявлять интерес к другому. Поводом для подозрения может являться и желание человека уйти из дома, например, встретиться с друзьями без своей второй половинки. Сравнивание с другим человеком является одним из признаков эмоциональной измены. Если возникают частые ссоры не из-за чего, на это тоже стоит обратить внимание.


 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:44

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