Эксперты назвали 8 основных признаков эмоциональной измены

Один из признаков эмоциональной измены, когда человек не позволяет читать его переписки или нервничает, если его телефон кто-то трогает. Также поводом для подозрений может стать внезапная привязанность к социальным сетям. Если человек вдруг стал проводить много времени с телефоном в руках и постоянно проверяет, нет ли сообщений, не исключено, что он что-то скрывает. Многие люди в период эмоциональной измены закрываются в себе и неохотно делятся тем, как прошел их день, а раньше они обо всем рассказывали близким.Также сигналом способен выступать внезапный холодок в отношениях, когда кто-то из возлюбленных перестает проявлять интерес к другому. Поводом для подозрения может являться и желание человека уйти из дома, например, встретиться с друзьями без своей второй половинки. Сравнивание с другим человеком является одним из признаков эмоциональной измены. Если возникают частые ссоры не из-за чего, на это тоже стоит обратить внимание.