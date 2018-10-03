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Российский космонавт показал с МКС Большой Барьерный риф

Олег Артемьев, российский космонавт, находясь на станции, МКС сделал запись во время полёта над Большим Барьерным рифом. Небольшой видеоролик он выставил в социальной сети.
Российский космонавт показал с МКС Большой Барьерный риф

Космонавт предложил отложить все дела в сторону и вместе с ним потратить около пяти минут. Это время Артемьев хочет провести в путешествии над Торресовым проливом, между Новой Гвинеей и Австралией. Он вместе с пользователями Интернета пролетает от полуострова Кейп-Йорк, где берёт своё начало Большой Барьерный риф.


Зрителям открывается удивительный мир космоса и вид со станции МКС на красоты Земли. Не каждый день есть возможность вместе с космонавтами совершить полёт над Тихим океаном и полюбоваться самым большим в мире коралловым рифом.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:08

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