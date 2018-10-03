Пользователи Сети жалуются на сбой в Instagram
Пользователи Сети начали жаловаться на то, что в популярной соцсети Instagram зафиксирован сбой. При попытке перейти на страницу выдает ошибку.
Ошибка наблюдается уже при попытке открыть главную страницу популярного сервиса Instagram. Вместо ленты новостей запускается белый фон. Прежде всего такая проблема возникает у тех, кто использует десктопную версию.
Представители разработчика пока никак не прокомментировали сведения об ошибке. Вероятно, работа сервиса будет восстановлена в ближайшее время, но о причинах сбоя сведения отсутствуют.
Ошибка наблюдается уже при попытке открыть главную страницу популярного сервиса Instagram. Вместо ленты новостей запускается белый фон. Прежде всего такая проблема возникает у тех, кто использует десктопную версию.
Представители разработчика пока никак не прокомментировали сведения об ошибке. Вероятно, работа сервиса будет восстановлена в ближайшее время, но о причинах сбоя сведения отсутствуют.
Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:30