Пользователи Сети жалуются на сбой в Instagram

Ошибка наблюдается уже при попытке открыть главную страницу популярного сервиса Instagram. Вместо ленты новостей запускается белый фон. Прежде всего такая проблема возникает у тех, кто использует десктопную версию.Представители разработчика пока никак не прокомментировали сведения об ошибке. Вероятно, работа сервиса будет восстановлена в ближайшее время, но о причинах сбоя сведения отсутствуют.