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Пользователи Сети жалуются на сбой в Instagram

Пользователи Сети начали жаловаться на то, что в популярной соцсети Instagram зафиксирован сбой. При попытке перейти на страницу выдает ошибку.
Пользователи Сети жалуются на сбой в Instagram

Ошибка наблюдается уже при попытке открыть главную страницу популярного сервиса Instagram. Вместо ленты новостей запускается белый фон. Прежде всего такая проблема возникает у тех, кто использует десктопную версию.

Представители разработчика пока никак не прокомментировали сведения об ошибке. Вероятно, работа сервиса будет восстановлена в ближайшее время, но о причинах сбоя сведения отсутствуют.


 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:30

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