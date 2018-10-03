Компания Microsoft выпустила обновление Windows 10 October 2018 update

Прошлое обновление носило наименование Redstone 5, а выпустили его в сентябре. Пользователям предложили улучшенный интерфейс меню «Пуск», а также ряд новых горячих клавиш, предназначенных для вывода к открытым окнам быстрого доступа. Новая ОС, кроме того, заимела собственный проводник, позволяющий создавать скриншоты непосредственно с рабочего стола. Множество новых функций предусмотрено для браузера Edge. Среди них стоит выделить возможность синхронизации с современными мобильными устройствами, поддержку ряда расширений и т.д. В Windows 10 используется технология трассировки Nvidia. Она позволяет менять ряд настроек внешних видеоадаптеров, притом в реальном времени.Следующее обновление «операционки» представят под кодовым названием 19H1. Апдейт должен выйти в марте будущего года. Пока отсутствуют данные об инновациях, которые станут использовать в новой версии ОС.