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Компания Microsoft выпустила обновление Windows 10 October 2018 update

Microsoft наконец порадовала выпуском обновления Windows 10 October 2018 update. Ключевая особенность ОС заключается в новых эмодзи, которые использовать можно во всех мессенджерах.
Компания Microsoft выпустила обновление Windows 10 October 2018 update

Прошлое обновление носило наименование Redstone 5, а выпустили его в сентябре. Пользователям предложили улучшенный интерфейс меню «Пуск», а также ряд новых горячих клавиш, предназначенных для вывода к открытым окнам быстрого доступа. Новая ОС, кроме того, заимела собственный проводник, позволяющий создавать скриншоты непосредственно с рабочего стола. Множество новых функций предусмотрено для браузера Edge. Среди них стоит выделить возможность синхронизации с современными мобильными устройствами, поддержку ряда расширений и т.д. В Windows 10 используется технология трассировки Nvidia. Она позволяет менять ряд настроек внешних видеоадаптеров, притом в реальном времени.

Следующее обновление «операционки» представят под кодовым названием 19H1. Апдейт должен выйти в марте будущего года. Пока отсутствуют данные об инновациях, которые станут использовать в новой версии ОС.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:57

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