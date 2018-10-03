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На острове Сулавеси в Индонезии произошло извержение вулкана

На размещенном в Индонезии острове Сулавеси началось извержение вулкана. Ранее там же во время землетрясения и цунами погибли чуть менее полутора тысячи человек.
На острове Сулавеси в Индонезии произошло извержение вулкана

Как стало известно, индонезийский вулкан, который ранее не вызывал существенных опасений у местных жителей, стал активным. Неизвестно, насколько сильным станет данное извержения, а также последствия, ожидающие остров после него, однако власти, судя по всему, рассчитывают на быстрое завершение явления. С учетом того, что эвакуацию местного населения пока не объявляли, последствия извержения не должны быть чрезмерно большими.

Стоит отметить, что ранее около 1,3 тысячи человек погибли на данном острове. Причиной тому стало землетрясение и цунами, произошедшие недавно. Президент РФ выразил соболезнования касательно случившегося.


 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:19

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