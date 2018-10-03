В школе Подмосковья эвакуированы ученики из-за короткого замыкания
В городе Подольске Московской области в школе на Профсоюзной улице произошло короткое замыкание. В связи с происшествием преподавателей и учеников учебного заведения пришлось эвакуировать из здания.
Как сообщает источник экстренных служб, короткое замыкание произошло в школьном подвале, в результате из здания было эвакуировано более 420 человек, из них 389 детей и 32 взрослых. К счастью, после замыкания не произошло возгорания, а также отмечается, что никто не пострадал.
Как сообщает источник экстренных служб, короткое замыкание произошло в школьном подвале, в результате из здания было эвакуировано более 420 человек, из них 389 детей и 32 взрослых. К счастью, после замыкания не произошло возгорания, а также отмечается, что никто не пострадал.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 10:15