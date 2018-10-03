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В школе Подмосковья эвакуированы ученики из-за короткого замыкания

В городе Подольске Московской области в школе на Профсоюзной улице произошло короткое замыкание. В связи с происшествием преподавателей и учеников учебного заведения пришлось эвакуировать из здания.
В школе Подмосковья эвакуированы ученики из-за короткого замыкания

Как сообщает источник экстренных служб, короткое замыкание произошло в школьном подвале, в результате из здания было эвакуировано более 420 человек, из них 389 детей и 32 взрослых. К счастью, после замыкания не произошло возгорания, а также отмечается, что никто не пострадал.


 
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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 10:15

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