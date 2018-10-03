Объявивший себя врагом государства рэпер Face резко отменил тур по России

В одной из песен Иван Дремин объявил себя врагом государства, в другой он заявил, что страна, в которой он живёт – это одна большая зона. Эти песни вошли в его новый альбом под названием «Пути неисповедимы». Именно с ним Face должен был отъездить тур по России, но по неизвестной причине хип-хоп исполнитель изменил свои планы.Дремин написал на своей странице во «ВКонтакте», что обязательно посетит те города, которые были запланированы,в следующем году. Он попросил прощения перед своими поклонниками за то, что сорвал их планы.