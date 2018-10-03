Уснувший с сигаретой житель Москвы получил ожоги паха
Ночью 2 октября житель Москвы попал в больницу с разной степени тяжести ожогами, отмеченными в области паха и бедер. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, уснул с зажженной сигаретой в руке.
Он проснулся, почувствовав острую боль в области паха. Оказалось, непогашенная сигарета подожгла брюки. В результате пострадавший получил ожоги различной степени, покрывшие 10% поверхности тела.
Инцидент, как сообщил источник в правоохранительных органах Москвы, произошел в одном из домов на востоке столицы. Выясняются обстоятельства случившегося.
Он проснулся, почувствовав острую боль в области паха. Оказалось, непогашенная сигарета подожгла брюки. В результате пострадавший получил ожоги различной степени, покрывшие 10% поверхности тела.
Инцидент, как сообщил источник в правоохранительных органах Москвы, произошел в одном из домов на востоке столицы. Выясняются обстоятельства случившегося.
Происшествия
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 10:36