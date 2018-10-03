В Сети LADA 4Х4 предлагают за 7,9 млн рублей

Из объявления следует, что транспортное средство LADA 4Х4 предлагается для покупки на территории Тольятти. В свою очередь, особенностью Нивы является окраска внедорожника для гонок. Владелец за «Ниву» просит 7,9 млн рублей, поскольку водителем внедорожника в 1987 году выступал Жан-Жак Пок. Хотя реставрацию транспорт не проходил, он воссоздает рекламную атрибутику «звездного» времени.Согласно паспорту транспортного средства, владельцами LADA 4Х4 являлись два человека. Вместе с этим, следует учитывать, в каких именно условиях эксплуатировался внедорожник. По словам автолюбителей, установленная цена за российскую Ниву является завышенной.