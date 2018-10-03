Россияне назвали возраст, в котором наступает старость

Также 16% участников опроса высказали мнение, что старость начинается примерно в 70-79 лет. Некоторые, а именно 4% респондентов, убеждены, что достигших рубеж в 40 лет тоже можно отнести к пожилым людям. Специалисты занялись изучением того, как жители России в 60-летнем возрасте и старше проводят свое свободное время. Выяснялось, что 49% из них предпочитают ухаживать за дачными участками, а 26% прогуливаются на свежем воздухе.Также 87% пожилых людей любят общаться со своими близкими. Некоторые проводят время в Интернете, читают или смотрят телевизор. Примерно 60% россиян в возрасте от 60 лет получают удовольствие от творческой самореализации.