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Анна Хилькевич усердно борется с лишним весом

Ставшая мамой во второй раз Анна Хилькевич пытается прийти в форму. Знаменитость усердно борется с лишними килограммами, что ей даётся нелегко.
Анна Хилькевич усердно борется с лишним весом

Хилькевич сейчас проводит всё своё время с детьми, постепенно также стараясь вернуться к работе. По словам звёздной мамочки, её старшая дочь Арианна очень рада тому, что у неё появилась младшая сестрёнка, получившая имя Мария. Кроме того, актриса рассказала поклонникам, что за период беременности набрала много лишних килограммов, после родов прошло почти 1,5 месяца, а она ещё не вернула свои прежние формы. По словам звезды, лишний вес покидает ее медленно.

В социальной сети Instagram звезда опубликовала пост, в котором сообщила, что со вторым ребёнком у неё восстановление проходит значительно медленнее, хотя она вкладывает в этот процесс все свои силы. Анна Хилькевич приводит себя в форму уже проверенными средствами, в том числе диетой и активностью.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:33

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