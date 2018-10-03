Анна Хилькевич усердно борется с лишним весом

Хилькевич сейчас проводит всё своё время с детьми, постепенно также стараясь вернуться к работе. По словам звёздной мамочки, её старшая дочь Арианна очень рада тому, что у неё появилась младшая сестрёнка, получившая имя Мария. Кроме того, актриса рассказала поклонникам, что за период беременности набрала много лишних килограммов, после родов прошло почти 1,5 месяца, а она ещё не вернула свои прежние формы. По словам звезды, лишний вес покидает ее медленно.В социальной сети Instagram звезда опубликовала пост, в котором сообщила, что со вторым ребёнком у неё восстановление проходит значительно медленнее, хотя она вкладывает в этот процесс все свои силы. Анна Хилькевич приводит себя в форму уже проверенными средствами, в том числе диетой и активностью.