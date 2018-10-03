В Москве задержан актер «Глухаря» Фатеев по подозрению в совращении подростка

Как сообщает телеграмм-канал Mash, Фатееву приглянулся подросток, раздававший прессу у метро. Актер подошел к мальчику, предложил посодействовать в поиске работы, дал номер своего телефона. Дождавшись от парня сообщения, он стал приглашать его в гости, а затем начал присылать различные материалы порнографического содержания.Подросток рассказал о своем неоднозначном общении с Фатеевым родственникам, и те незамедлительно обратились в правоохранительные органы Москвы. Полицейские задержали актера и инкриминируют ему распространение порнографии и совращение несовершеннолетних.