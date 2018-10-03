Учёные: Нашли новое лекарство от старости

Группой американских исследователей были проведены эксперименты на лабораторных мышах, находящихся в преклонном возрасте. После анализа всех полученных данных учёные установили связь между физетином и процессом старения организма. Физетин собой являет природное вещество, которое содержится в овощах и фруктах. Он оказывает благоприятное действие на организм человека и напрямую влияет на продолжительность жизни. Это вещество приводит к уменьшению количества старых клеток, тем самым продлевая здоровый период даже в старости. В молодости очищение от старых (отработанных) клеток происходит само по себе за счёт крепкого иммунитета. С возрастом этот процесс замедляется и приостанавливается, как бы замирая. Организм практически не может сам себя очищать.По мнению учёных, физетин вполне способен продлевать жизнь. Поэтому учёные рекомендуют принимать в пищу природное вещество в виде овощей и фруктов.