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Учёные: Нашли новое лекарство от старости

Учёные нашли новое лекарство от старости, которое содержится в растительных продуктах. Название этому препарату – физетин.
Учёные: Нашли новое лекарство от старости

Группой американских исследователей были проведены эксперименты на лабораторных мышах, находящихся в преклонном возрасте. После анализа всех полученных данных учёные установили связь между физетином и процессом старения организма. Физетин собой являет природное вещество, которое содержится в овощах и фруктах. Он оказывает благоприятное действие на организм человека и напрямую влияет на продолжительность жизни. Это вещество приводит к уменьшению количества старых клеток, тем самым продлевая здоровый период даже в старости. В молодости очищение от старых (отработанных) клеток происходит само по себе за счёт крепкого иммунитета. С возрастом этот процесс замедляется и приостанавливается, как бы замирая. Организм практически не может сам себя очищать.

По мнению учёных, физетин вполне способен продлевать жизнь. Поэтому учёные рекомендуют принимать в пищу природное вещество в виде овощей и фруктов.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:17

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