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После скандала с блогерами Ольга Бузова подарила поклоннице Mercedes Е-класса

Репутация популярной ведущей «ДОМ-2» и певицы Ольги Бузовой оказалась под сомнением, и звезде телестройки пришлось действительно подарить победительнице гива автомобиль Mercedes-Benz Е-класса.

Напомним, что Ольга Бузова стала лицом именного гива, а в качестве главного приза был заявлен автомобиль, спонсорами гива выступили блогеры, которые взамен 50-100 тысяч рублей должны были получить не менее 150 тысяч реальных подписчиков. В итоге от 150 спонсоров набралось 12 млн рублей.

После скандала с блогерами Ольга Бузова подарила поклоннице Mercedes Е-класса

Гив закончился 29 сентября и только спустя несколько дней в ресторане «Чайка» объявили победительницу – Любовь Теолани из Владимира, которая и стала обладательницей заветного авто. Примечательно, что победительница была впечатлена общением с Ольгой Бузововй не меньше, чем самим выигрышем.

После скандала с блогерами Ольга Бузова подарила поклоннице Mercedes Е-класса

Но еще до окончания конкурса спонсоры заявили, что Бузова мошенница и отметили, что они отдали свои деньги за несуществующих подписчиков.

Сама Ольга решила не пускать эту историю на самотек и намерена добиваться правды в суде. Обратившись за помощью к звездному адвокату Сергею Жорину.

После скандала с блогерами Ольга Бузова подарила поклоннице Mercedes Е-класса


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:44

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