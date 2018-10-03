После скандала с блогерами Ольга Бузова подарила поклоннице Mercedes Е-класса

Напомним, что Ольга Бузова стала лицом именного гива, а в качестве главного приза был заявлен автомобиль, спонсорами гива выступили блогеры, которые взамен 50-100 тысяч рублей должны были получить не менее 150 тысяч реальных подписчиков. В итоге от 150 спонсоров набралось 12 млн рублей.Гив закончился 29 сентября и только спустя несколько дней в ресторане «Чайка» объявили победительницу – Любовь Теолани из Владимира, которая и стала обладательницей заветного авто. Примечательно, что победительница была впечатлена общением с Ольгой Бузововй не меньше, чем самим выигрышем.Но еще до окончания конкурса спонсоры заявили, что Бузова мошенница и отметили, что они отдали свои деньги за несуществующих подписчиков.Сама Ольга решила не пускать эту историю на самотек и намерена добиваться правды в суде. Обратившись за помощью к звездному адвокату Сергею Жорину.