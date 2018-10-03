АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали, как соцсети влияют на страх женщины рожать
EUR 75.23 USD 65.22
Курс валют на 03.10.2018

СК заинтересовался творчеством Монеточки и Noize MC

СКР заинтересовался творчеством Монеточки, а также Noize MC. В данном случае будет изучена совместная их песня.

СК заинтересовался творчеством Монеточки и Noize MC


Сергей Афанасьев, являющийся московским адвокатом, подал на музыкантов заявление в полицию, попросив организовать проверку факта совершения преступлений против здоровья, а также жизни несовершеннолетних непосредственно со стороны указанных музыкантов. Представители ГУ МВД РФ по Москве изучили заявление, направив его в СК ради проверки. Афанасьев отмечает, что в тексте песни содержатся строчки, которые в состоянии подталкивать несовершеннолетних на суицид. В свою очередь Монеточка и Noize MC отмечают, что данная композиция является сатирой.

Второй альбом Монеточки увидел мир летом текущего года. Певица с рэпером Noize MC записала песню «Люди с автоматами». Композицию создавали на фоне отказа артистки выступать в рамках фестиваля «Нашествие», сотрудничающего с Минобороны РФ.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В школе Подмосковья эвакуированы ученики из-за
Уфологи обнаружили на Марсе плацдарм для атаки
СК заинтересовался творчеством Монеточки и Noize
Во Франции задержан грабитель, сбежавший из
В Москве задержан актер «Глухаря» Фатеев по
После скандала с блогерами Ольга Бузова подарила
Лили-Роуз Депп застали целующейся с Тимоти Шаламе
Оксана Самойлова рассказала об ошибках молодости
Жителям России предложили новый вид ипотеки
Кристина Орбакайте покорила подписчиков в
Популярная поза в сексе у мужчин вызывает
Китайские ученые: Глобальное потепление наступает
Xiaomi выпускает практичную портативную колонку
Анастасия Квитко в Instagram показала фото в
Ученые рассказали, как соцсети влияют на страх
Анастасия Костенко рассказала фанатам, как нужно
Красноярские ученые получили из древесных опилок
Эксперты рассказали о главных способах усилить
Фанаты просят Ольгу Бузову вернуть на проект
«Лаборатория Касперского»: Злоумышленники
В игре Fortnite появится новый режим Disco
Пополнение: Отец Джастина Бибера намекнул на
Децл наглядно продемонстрировал проблемы с крышей
Рита Дакота рассказала, кто наставил ей синяков
Уфологи нашли на Луне башни и пирамиды
Дезинформация об НЛО: Стоит ли верить в
Джованна Антонелли показала фанатам в Instagram
Планируется массовое производство Hundai i30N “N
«Нибиру приближается»: В небе над Мехико засняли
В WhatsApp после обновления появится реклама
Просмотреть все новости