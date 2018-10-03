СК заинтересовался творчеством Монеточки и Noize MC

Сергей Афанасьев, являющийся московским адвокатом, подал на музыкантов заявление в полицию, попросив организовать проверку факта совершения преступлений против здоровья, а также жизни несовершеннолетних непосредственно со стороны указанных музыкантов. Представители ГУ МВД РФ по Москве изучили заявление, направив его в СК ради проверки. Афанасьев отмечает, что в тексте песни содержатся строчки, которые в состоянии подталкивать несовершеннолетних на суицид. В свою очередь Монеточка и Noize MC отмечают, что данная композиция является сатирой.Второй альбом Монеточки увидел мир летом текущего года. Певица с рэпером Noize MC записала песню «Люди с автоматами». Композицию создавали на фоне отказа артистки выступать в рамках фестиваля «Нашествие», сотрудничающего с Минобороны РФ.