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Софи Тернер рассказала о неловком знакомстве с Джастином Бибером

Софи Тернер рассказала о своем первом знакомстве с любимым певцом Джастином Бибером. Как выяснилось, встреча звезды “Игры Престолов” с 24-х летним артистом прошла весьма неловко.
Софи Тернер рассказала о неловком знакомстве с Джастином Бибером

Тернер рассказала, что в один из дней случайно оказалась в гостях у певца в Майами вместе со своим женихом Джо Джонасом. После прибытия им сказали, что владелец дома наверху, так что они приняли решение подняться. Преодолев лестницу, гости увидели Бибера во время процедуры массажа головы без рубашки. Актриса была “шокирована и смущена” зрелищем, в связи с чем, выскочила из комнаты на пару минут, чтобы перевести дух. Собравшись с мыслями, она вернулась, после чего хозяин дома сказал Джонасу, что слышал о том, что у него появилась новая девушка. Жених Софии Тернер подтвердил его слова, указав на возлюбленную. Из-за огромного волнения, по словам Софии, следующим, что она сделала, был данный жест.

Софи Тернер рассказала о неловком знакомстве с Джастином Бибером

Ранее Софи Тернер поделилась фотографией, на которой она стоит на фоне подарка от мамы, вызвавшего у актрисы слезы. Он представляет собой большой стенд в человеческий рост, на котором изображена сама Тернер и Джастин Бибер.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:32

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