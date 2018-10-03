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Облаченная в купальник Кейт Мосс разочаровала фанатов обвисшим телом

В Сети появились снимки некогда одной из самых востребованных моделей Кейт Мосс в купальнике, разочаровавшие ее поклонников. 44-летняя знаменитость утратила былую форму, а ее тело выглядит далеко не идеально.
Облаченная в купальник Кейт Мосс разочаровала фанатов обвисшим телом

Папарацци сфотографировали британскую модель на пляже в Сен-Тропе, где она отдыхала вместе молодым возлюбленным Николаем фон Бисмарком и 16-летней дочерью Лилой. В прошлом стройная и грациозная Кейт Мосс для многих была примером для подражания, ее заваливали предложениями о сотрудничестве известные дизайнеры и модельеры. Долгое время Мосс сохраняла девичью изящность, что позволяло ей принимать участие в откровенных фотосессиях, демонстрировать на мировых подиумах вызывающие наряды, появляться на публике в «голых» платьях.

В 1998 году Кейт Мосс оказалась в психлечебнице, а затем лечилась от наркозависимости. В начале 2000-х супермодель вернулась в бизнес и стала сотрудничать с несколькими модными брендами. Однако не очень здоровый образ жизни отразился на ее внешности. Теперь в купальнике Мосс выглядит не лучшим образом и разочаровывает фанатов обвисшей кожей, а также неидеальной фигурой.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 11:05

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