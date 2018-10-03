Облаченная в купальник Кейт Мосс разочаровала фанатов обвисшим телом

Папарацци сфотографировали британскую модель на пляже в Сен-Тропе, где она отдыхала вместе молодым возлюбленным Николаем фон Бисмарком и 16-летней дочерью Лилой. В прошлом стройная и грациозная Кейт Мосс для многих была примером для подражания, ее заваливали предложениями о сотрудничестве известные дизайнеры и модельеры. Долгое время Мосс сохраняла девичью изящность, что позволяло ей принимать участие в откровенных фотосессиях, демонстрировать на мировых подиумах вызывающие наряды, появляться на публике в «голых» платьях.В 1998 году Кейт Мосс оказалась в психлечебнице, а затем лечилась от наркозависимости. В начале 2000-х супермодель вернулась в бизнес и стала сотрудничать с несколькими модными брендами. Однако не очень здоровый образ жизни отразился на ее внешности. Теперь в купальнике Мосс выглядит не лучшим образом и разочаровывает фанатов обвисшей кожей, а также неидеальной фигурой.