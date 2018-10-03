Алена Водонаева высказалась об отношениях Ани Лорак с мужем

Несколько дней назад Ани Лорак праздновала свой День рождения, а Мурат Налчаджиоглу был один из первых, кто поздравил певицу с праздником. Супруг исполнительницы опубликовал ее фото в Instagram, в комментарии к нему написал признание в любви. Но многие заметили, что турецкий предприниматель не принес своей жене извинения. Такое поведение Мурата Налчаджиоглу сильно возмутило Алену Водонаеву, которая считает, что он должен отвечать за свои поступки.Телеведущая прокомментировала ситуацию, сказав, что турецкий предприниматель опозорил свою супругу на весь мир, а потом сделал вид, что ничего не случилось. Алена Водонаева считает, что так настоящие мужчины не постают.