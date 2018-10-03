KIA представила новую модель Kia Ceed

Длина кузова Kia Ceed – 4,604 м, высота автомобиля - 1,422 м, объём багажника - 594 л. Клиренс у новинке увеличен на 5 мм. Механическая коробка передач имеет шесть ступеней переключения. Бензиновый двигатель T-GDI отличается объёмом 1 и 1,4 литра и мощностью до 140 л.с. Есть версия с мотором на твёрдом топливе - 1,6 литров с мощностью 136 л.с. Новая модель Kia Ceed от KIA теперь доступна с дизайнерскими рельефными боковинами.В России уже стартовали продажи Kia Ceed третьей генерации с расширенным пакетом опций и современным дизайном. Стоимость хэтчбека варьирует от 949 900 до 1 459 900 рублей.