Проблема перегрева смартфонов из-за использования DeX Station почти решена

Стало известно, что инженеры Samsung работают над новыми системами охлаждения некоторых смартфонов. Система DeX Station, хоть и является чрезвычайно полезной благодаря возможности превратить телефон в миниатюрный компьютер, тем не менее, вызывает чрезмерное нагревание устройства, в связи с чем, многие владельцы испытывают дискомфорт при работе с ним. Вероятно, разработки начались после печально известных взрывов Note 7 при работе с данной станцией. Инженеры не только улучшили систему охлаждения мобильного устройства, но также поработали и над самой “станцией”.Как стало известно, в обозримом будущем станет возможна беспроводная работа с DeX Station. Доступ будет осуществляться по Cети, а главной целью разработки стало чрезмерное тепловыделение и дискомфорт, вызываемый единственным способом охлаждения смартфона на данный момент – подключение к зарядному устройству.