Кристина Орбакайте покорила подписчиков в Instagram элегантным образом

На обнародованном кадре Кристина Орбакайте представлена в достаточно непривычном для себя образе. Помимо ярких нарядов с преобладающим красным цветом, дополняет амплуа сигарета в руках. Кроме того, певице сделали соответствующий макияж. В подписи к посту знаменитость написала, что таким образом готовится к предстоящему театральному сезону.В комментариях поклонники восхитились таким прекрасным внешним видом кумира. Публика отметила, что в столь “классическом” виде Кристина Орбакайте выглядит ничуть не хуже, чем в образе “современной леди”. Публикация собрала более 20 тысяч отметок “Мне нравится” за короткий срок.