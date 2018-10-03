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Кристина Орбакайте покорила подписчиков в Instagram элегантным образом

Кристина Орбакайте покорила своих подписчиков необычным и элегантным образом. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.
Кристина Орбакайте покорила подписчиков в Instagram элегантным образом

На обнародованном кадре Кристина Орбакайте представлена в достаточно непривычном для себя образе. Помимо ярких нарядов с преобладающим красным цветом, дополняет амплуа сигарета в руках. Кроме того, певице сделали соответствующий макияж. В подписи к посту знаменитость написала, что таким образом готовится к предстоящему театральному сезону.

В комментариях поклонники восхитились таким прекрасным внешним видом кумира. Публика отметила, что в столь “классическом” виде Кристина Орбакайте выглядит ничуть не хуже, чем в образе “современной леди”. Публикация собрала более 20 тысяч отметок “Мне нравится” за короткий срок.


 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:10

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