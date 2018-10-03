Ученые: Смартфоны с AMOLED-дисплеями безопаснее для глаз
Эксперты тайваньского университета NTHU изучили степень негативного воздействия на глаза ЖК-экрана и AMOLED-дисплея в случае со смартфонами iPhone 7 и iPhone XS Max. Более безопасной для сетчатки оказалась новая модель «яблочной» компании.
Посредством собственной запатентованной методики тайваньские специалисты смогли дать количественную оценку влиянию синего света, исходящего от мониторов, на генерацию мелатонина (MSS). ЖК-экран iPhone 7 набрал 24,6%, а AMOLED-дисплей купертиновской новинки – 20,1%. Ученые определили максимально допустимую экспозицию (MPE), показывающую время выгорания сетчатки под воздействием монитора при освещенности 100 лк. В случае с AMOLED-экраном iPhone XS Max данный показатель составлял 346 с, а в iPhone 7 с экраном на жидких кристаллах – 288 с.
В обоих экспериментах смартфон с дисплеем категории AMOLED оказался лучшим. Специалисты объясняют это его более низкой, нежели в ЖК-экране, цветовой температурой.
Посредством собственной запатентованной методики тайваньские специалисты смогли дать количественную оценку влиянию синего света, исходящего от мониторов, на генерацию мелатонина (MSS). ЖК-экран iPhone 7 набрал 24,6%, а AMOLED-дисплей купертиновской новинки – 20,1%. Ученые определили максимально допустимую экспозицию (MPE), показывающую время выгорания сетчатки под воздействием монитора при освещенности 100 лк. В случае с AMOLED-экраном iPhone XS Max данный показатель составлял 346 с, а в iPhone 7 с экраном на жидких кристаллах – 288 с.
В обоих экспериментах смартфон с дисплеем категории AMOLED оказался лучшим. Специалисты объясняют это его более низкой, нежели в ЖК-экране, цветовой температурой.
Технологии
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 10:18