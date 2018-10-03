Ученые: Смартфоны с AMOLED-дисплеями безопаснее для глаз

Посредством собственной запатентованной методики тайваньские специалисты смогли дать количественную оценку влиянию синего света, исходящего от мониторов, на генерацию мелатонина (MSS). ЖК-экран iPhone 7 набрал 24,6%, а AMOLED-дисплей купертиновской новинки – 20,1%. Ученые определили максимально допустимую экспозицию (MPE), показывающую время выгорания сетчатки под воздействием монитора при освещенности 100 лк. В случае с AMOLED-экраном iPhone XS Max данный показатель составлял 346 с, а в iPhone 7 с экраном на жидких кристаллах – 288 с.В обоих экспериментах смартфон с дисплеем категории AMOLED оказался лучшим. Специалисты объясняют это его более низкой, нежели в ЖК-экране, цветовой температурой.