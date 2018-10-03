Во Франции задержан грабитель, сбежавший из тюрьмы на вертолёте

Во французском городе Крей в 04:00 по местному времени полиция провела задержание сбежавшего грабителя. Он был выслежен и при возникновении удобного момента арестован без применения огнестрельного оружия. 25-летний злоумышленник отбывает срок наказания в тюрьме Сена и Марна.Осуждён он за воровство и убийство. Это не первая попытка рецидивиста сбежать из тюрьмы. Прошлый побег он совершил, взяв заложников и угрожая им взрывчаткой. В этот раз ему помогали его приятели, которые прилетели на территорию тюрьмы на вертолёте, в связи с чем мужчине и удалось бежать.