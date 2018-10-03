АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали, как соцсети влияют на страх женщины рожать
EUR 75.23 USD 65.22
Курс валют на 03.10.2018

Во Франции задержан грабитель, сбежавший из тюрьмы на вертолёте

Во Франции три месяца назад, воспользовавшись вертолётом, из тюрьмы сбежал опасный преступник. Полиция провела его задержание без применения оружия.
Во Франции задержан грабитель, сбежавший из тюрьмы на вертолёте

Во французском городе Крей в 04:00 по местному времени полиция провела задержание сбежавшего грабителя. Он был выслежен и при возникновении удобного момента арестован без применения огнестрельного оружия. 25-летний злоумышленник отбывает срок наказания в тюрьме Сена и Марна.

Осуждён он за воровство и убийство. Это не первая попытка рецидивиста сбежать из тюрьмы. Прошлый побег он совершил, взяв заложников и угрожая им взрывчаткой. В этот раз ему помогали его приятели, которые прилетели на территорию тюрьмы на вертолёте, в связи с чем мужчине и удалось бежать.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 09:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В школе Подмосковья эвакуированы ученики из-за
Уфологи обнаружили на Марсе плацдарм для атаки
СК заинтересовался творчеством Монеточки и Noize
Во Франции задержан грабитель, сбежавший из
В Москве задержан актер «Глухаря» Фатеев по
После скандала с блогерами Ольга Бузова подарила
Лили-Роуз Депп застали целующейся с Тимоти Шаламе
Оксана Самойлова рассказала об ошибках молодости
Жителям России предложили новый вид ипотеки
Кристина Орбакайте покорила подписчиков в
Популярная поза в сексе у мужчин вызывает
Китайские ученые: Глобальное потепление наступает
Xiaomi выпускает практичную портативную колонку
Анастасия Квитко в Instagram показала фото в
Ученые рассказали, как соцсети влияют на страх
Анастасия Костенко рассказала фанатам, как нужно
Красноярские ученые получили из древесных опилок
Эксперты рассказали о главных способах усилить
Фанаты просят Ольгу Бузову вернуть на проект
«Лаборатория Касперского»: Злоумышленники
В игре Fortnite появится новый режим Disco
Пополнение: Отец Джастина Бибера намекнул на
Децл наглядно продемонстрировал проблемы с крышей
Рита Дакота рассказала, кто наставил ей синяков
Уфологи нашли на Луне башни и пирамиды
Дезинформация об НЛО: Стоит ли верить в
Джованна Антонелли показала фанатам в Instagram
Планируется массовое производство Hundai i30N “N
«Нибиру приближается»: В небе над Мехико засняли
В WhatsApp после обновления появится реклама
Просмотреть все новости