Во Франции задержан грабитель, сбежавший из тюрьмы на вертолёте
Во Франции три месяца назад, воспользовавшись вертолётом, из тюрьмы сбежал опасный преступник. Полиция провела его задержание без применения оружия.
Во французском городе Крей в 04:00 по местному времени полиция провела задержание сбежавшего грабителя. Он был выслежен и при возникновении удобного момента арестован без применения огнестрельного оружия. 25-летний злоумышленник отбывает срок наказания в тюрьме Сена и Марна.
Осуждён он за воровство и убийство. Это не первая попытка рецидивиста сбежать из тюрьмы. Прошлый побег он совершил, взяв заложников и угрожая им взрывчаткой. В этот раз ему помогали его приятели, которые прилетели на территорию тюрьмы на вертолёте, в связи с чем мужчине и удалось бежать.
Во французском городе Крей в 04:00 по местному времени полиция провела задержание сбежавшего грабителя. Он был выслежен и при возникновении удобного момента арестован без применения огнестрельного оружия. 25-летний злоумышленник отбывает срок наказания в тюрьме Сена и Марна.
Осуждён он за воровство и убийство. Это не первая попытка рецидивиста сбежать из тюрьмы. Прошлый побег он совершил, взяв заложников и угрожая им взрывчаткой. В этот раз ему помогали его приятели, которые прилетели на территорию тюрьмы на вертолёте, в связи с чем мужчине и удалось бежать.
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 09:55