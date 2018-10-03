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Уфологи обнаружили на Марсе плацдарм для атаки Земли жителями Нибиру

С космического зонда Mars Express поступила сенсационная информация о наличии на Марсе озера. Соответствующий подземный резервуар с пресной водой зафиксировал MARSIS, а уфологи уже заговорили о пришельцах и Нибиру.
Уфологи обнаружили на Марсе плацдарм для атаки Земли жителями Нибиру

Внушительных размеров озеро обнаружили специалисты на Марсе. Эта находка конспирологов натолкнула на мысль о том, что гуманоиды с Нибиру подготавливают на Красной планете плацдарм, чтобы в дальнейшем произвести атаку на Землю. В шумерских рукописях было написано, что Планету Х населяют аннунаки, которым необходима пресная вода так же, как и людям. До этого эксперты считали, что на Красной планете вода наблюдается разве что на полюсах. Однако учёные всегда предполагали, что под корой Марса имеются ресурсы.

Судя по информации с радара MARSIS, выявленный водоём аналогичен земным озёрам, которые имеются в Антарктиде и на просторах Гренландии. Особый интерес представляет антарктическое озеро, миллионы лет остававшееся в «законсервированном» состоянии. Уфологи после его обнаружения предполагали, что этот водоём имеет искусственное происхождение. Не исключено, что там присутствуют иные формы жизни, однако учёные не торопятся брать пробы, так как ещё не разработаны такие технологии, которые гарантируют полную безопасность.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 10:06

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