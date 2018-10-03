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Лили-Роуз Депп застали целующейся с Тимоти Шаламе

В Нью-Йорке папарацци заметили Лили-Роуз Депп целующейся с Тимоти Шаламе. 19-летняя модель и 22-летний актер, как показалось очевидцам, выглядели влюбленными и очень счастливыми.
Лили-Роуз Депп застали целующейся с Тимоти Шаламе

По словам инсайдера, дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа за руку с Шаламе вышла из кафе и вместе с ним прогуливалась по Центральному парку, а затем они остановились и застыли в страстном поцелуе, далеком от дружеского. Все факты указывают на роман молодых актеров, но некоторые поклонники усомнились в этом, так как совсем недавно Тимоти Шаламе встречался с Лурдес Леон, пока Депп крутила отношения с манекенщиком Эшом Стайместом, притом длились они около двух лет.

Лили-Роуз Депп застали целующейся с Тимоти Шаламе

Большинство фанатов, узнав о поцелуе наследницы Деппа и звезды «Интерстеллара», обрадовались созданию очередной голливудской пары. Молодые люди познакомились на съемках сериала «Король» для Netflix. Они быстро сдружились, стали активно общаться в социальных сетях, а теперь, судя по последней информации, перешли на новый этап отношений.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 09:42

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