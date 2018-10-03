АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали, как соцсети влияют на страх женщины рожать
EUR 75.23 USD 65.22
Курс валют на 03.10.2018

Оксана Самойлова рассказала об ошибках молодости

Оксана Самойлова поделилась “ошибками прошлого” с подписчиками в Instagram. Модель рассказала о том, какие эксперименты она над собой поводила, а также порадовалась за новое поколение, которому не потребуется проходить через это.

Оксана Самойлова рассказала об ошибках молодости


Самойлова, популярная российская модель, рассказала о том, что, будучи молодой, предпринимала множество неудачных попыток повысить собственную привлекательность. В детстве она красила глаза синими тенями, а стрелки, по ее словам, едва не доходили до ушей. Решение осветлить волосы также было поспешным, с учетом того, что их густота оставляла желать лучшего. Татуаж бровей, как отмечает Самойлова, не стоило делать, однако ее никто не остановил. Главной из ошибок прошлого модель называет отсутствие ухода за кожей.

Оксана Самойлова пишет, что людям родившимся, по крайней мере, на 5 лет позже нее, очень повезло, у них был какой-то выбор косметики, а также доступ в Интернет, где они могли научиться тому, что ей пришлось изучать самостоятельно. Модель утверждает, что намерена обучить дочерей всем премудростям ухода за собой еще в раннем детстве, чтобы позже это не вызвало последствий.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В школе Подмосковья эвакуированы ученики из-за
Уфологи обнаружили на Марсе плацдарм для атаки
СК заинтересовался творчеством Монеточки и Noize
Во Франции задержан грабитель, сбежавший из
В Москве задержан актер «Глухаря» Фатеев по
После скандала с блогерами Ольга Бузова подарила
Лили-Роуз Депп застали целующейся с Тимоти Шаламе
Оксана Самойлова рассказала об ошибках молодости
Жителям России предложили новый вид ипотеки
Кристина Орбакайте покорила подписчиков в
Популярная поза в сексе у мужчин вызывает
Китайские ученые: Глобальное потепление наступает
Xiaomi выпускает практичную портативную колонку
Анастасия Квитко в Instagram показала фото в
Ученые рассказали, как соцсети влияют на страх
Анастасия Костенко рассказала фанатам, как нужно
Красноярские ученые получили из древесных опилок
Эксперты рассказали о главных способах усилить
Фанаты просят Ольгу Бузову вернуть на проект
«Лаборатория Касперского»: Злоумышленники
В игре Fortnite появится новый режим Disco
Пополнение: Отец Джастина Бибера намекнул на
Децл наглядно продемонстрировал проблемы с крышей
Рита Дакота рассказала, кто наставил ей синяков
Уфологи нашли на Луне башни и пирамиды
Дезинформация об НЛО: Стоит ли верить в
Джованна Антонелли показала фанатам в Instagram
Планируется массовое производство Hundai i30N “N
«Нибиру приближается»: В небе над Мехико засняли
В WhatsApp после обновления появится реклама
Просмотреть все новости