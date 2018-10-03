Оксана Самойлова рассказала об ошибках молодости

Самойлова, популярная российская модель, рассказала о том, что, будучи молодой, предпринимала множество неудачных попыток повысить собственную привлекательность. В детстве она красила глаза синими тенями, а стрелки, по ее словам, едва не доходили до ушей. Решение осветлить волосы также было поспешным, с учетом того, что их густота оставляла желать лучшего. Татуаж бровей, как отмечает Самойлова, не стоило делать, однако ее никто не остановил. Главной из ошибок прошлого модель называет отсутствие ухода за кожей.Оксана Самойлова пишет, что людям родившимся, по крайней мере, на 5 лет позже нее, очень повезло, у них был какой-то выбор косметики, а также доступ в Интернет, где они могли научиться тому, что ей пришлось изучать самостоятельно. Модель утверждает, что намерена обучить дочерей всем премудростям ухода за собой еще в раннем детстве, чтобы позже это не вызвало последствий.