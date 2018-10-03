Ученые рассказали, как соцсети влияют на страх женщины рожать

Исследовательская группа Университет Халла в Англии обнаружила, что социальные медиа могут помочь как разбудить, так и подавить страхи от родов. Женщины в последнее время часто ищут информацию о беременности и рождении ребенка в Сети. Они посещают форумы, делятся историями, в том числе своим негативным опытом. Прочтение данных о беременности из Интернета действительно в состоянии отражаться на скорости принятия женщиной решения о пополнении в семье. Токофобия может повлиять на женщин при их первой и последующих беременностях или препятствовать им когда-либо сталкиваться с ней вообще. Это может быть вызвано многими вещами, включая страх перед болью, предыдущие тяжелые роды, депрессию или сексуальную травму.Когда беременные женщины, страдающие от этого страха, не знают, к кому обратиться, они следуют в социальные сети, где, вероятно, найдут худшие сценарии. Кроме того, проведенное в 2013 году исследование показало, что женщины с умеренным или высоким уровнем страха имели более негативный опыт родов и были более затронуты незапланированным кесаревым сечением или инструментальными вагинальными родами.