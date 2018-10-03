Китайские ученые: Глобальное потепление наступает катастрофически быстро

Ученые сообщили, что в случае дальнейшего повышения температуры доступ к водным ресурсам станет значительно хуже по всей планете, однако некоторые регионы, безусловно, пострадают сильнее других. Несмотря на попытки снизить скорость ежегодного роста температуры, на текущий момент, по заверению ученых, катастрофа неизбежна. Однако, даже если удастся снизить средний рост температуры до 1,5 градусов, такие регионы как Южная Европа, Северная Азия, Гренландия, Средиземноморье, Южная Африка и другие, могут серьезно пострадать.В случае, если не удастся понизить скорость роста температуры на планете, практически все люди будут испытывать дефицит в пресной воде. Ранее некоторые ученые отмечали, что ледники в состоянии помочь решить проблему, однако последние данные говорят о том, что они тоже станут частью катастрофы. Выбросы парниковых газов, по мнению экспертов, неизбежно приведут к серьезным переменам в климате.