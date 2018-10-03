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Анастасия Костенко рассказала фанатам, как нужно восстанавливаться после родов

Совсем недавно третья жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко впервые стала мамочкой. Модель у себя в микроблоге часто не боится спрашивать советы по уходу за малышкой, а также рассказывает о своем опыте материнства.
Анастасия Костенко рассказала фанатам, как нужно восстанавливаться после родов

В последней публикации Костенко поведала подписчикам, как она восстанавливалась после родов. Она отметила, что тема это актуальная и многим может понадобиться её опыт. В частности, она носила специальный корсет, который и помог прийти в норму. Теледива сообщает, что именно "мудрые подписчики" ей обещали диастаз, однако ничего подобного у неё не наблюдается.

Модель говорит, что специалисты роддома, где появилась их малышка Милана, рекомендуют не заниматься спортом полтора месяца после родов. При этом они дали добро на фитнес после осмотра у гинеколога. Тот отметил ее быстрое восстановление и отличное состояние.

"Спустя время я ввела бассейн, сауну и хамам (в меру разумного). Очень здорово укрепляют спину и ноги фитбол", - делится советами жена спортсмена.

Также Костенко говорит, что правильно питалась и до родов и во время беременности. Конечно, были дни, где она кушала "вредности", но сладкое не особо любит.

Анастасия Костенко рассказала фанатам, как нужно восстанавливаться после родов

"В принципе, ничего магического", - ободряет своих фанатов молодая мамочка.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:14

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