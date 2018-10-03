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Фанаты просят Ольгу Бузову вернуть на проект Валентина Коробкова

Шоу «Замуж за Бузову» покинул главный «любимчик» публики Валентин Коробков. Однако зрители не забыли о нем и требуют от певицы, чтобы она дала второй шанс молодому человеку.

Напомним, что Коробков вынужден был уйти с реалити-шоу из-за драки с другими участниками, но, как уточнила сама Бузова, она не хотела, чтобы Валентин покидал проект. При этом сам Коробков заверяет, что его попросту выгнали.

Фанаты просят Ольгу Бузову вернуть на проект Валентина Коробкова

Как бы то ни было, теперь поклонники передачи просят Ольгу Бузову вернуть «нормального мужика», чтобы «не остаться у разбитого корыта».

Некоторые поклонники теледивы считают, что возвращение Коробкова в шоу «Замуж за Бузову» стало бы резонансным событием на проекте, а некоторые просто уверены, что Валентин это ее судьба.

Фанаты просят Ольгу Бузову вернуть на проект Валентина Коробкова

«Достойный кандидат, Оля, он – твоя судьба», «Красивая пара бы была. Требую вернуть Валентина», «Да, Валентин очень классный мужчина. Оля должна быть с ним», - пишут в комментариях поклонники телепроекта и Бузовой, в частности.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:50

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