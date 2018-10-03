Фанаты просят Ольгу Бузову вернуть на проект Валентина Коробкова

Напомним, что Коробков вынужден был уйти с реалити-шоу из-за драки с другими участниками, но, как уточнила сама Бузова, она не хотела, чтобы Валентин покидал проект. При этом сам Коробков заверяет, что его попросту выгнали.Как бы то ни было, теперь поклонники передачи просят Ольгу Бузову вернуть «нормального мужика», чтобы «не остаться у разбитого корыта».Некоторые поклонники теледивы считают, что возвращение Коробкова в шоу «Замуж за Бузову» стало бы резонансным событием на проекте, а некоторые просто уверены, что Валентин это ее судьба., - пишут в комментариях поклонники телепроекта и Бузовой, в частности.