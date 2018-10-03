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Xiaomi выпускает практичную портативную колонку за 11 долларов

Компания Xiaomi выпускает бюджетную портативную колонку с ценником в 11 долларов. Несмотря на низкую стоимость, девайс является очень практичным.
Xiaomi выпускает практичную портативную колонку за 11 долларов

Xiaomi Mi Compacy Bluetooth Speaker 2 представляет собой небольшую колонку размером 50х32 мм. Ее масса равна всего 50г, а аккумулятор, обладая емкостью 400 мАч, рассчитан на 6 часов непрерывной работы. На данный момент гаджет показан лишь в белом цвете. Устройство подключается к смартфону или другому источнику по каналу Bluetooth. Микрофон встроен, благодаря чему есть возможность отвечать на звонки. Имеются световые датчики, показывающие уровень заряда устройства, а также режим работы.

Отмечается, что модель обладает высоким уровнем удобства использования. Специальный ремешок, который будет продаваться в комплекте с колонкой, делает процесс использования достаточно комфортным. Гаджет благодаря ремню возможно прикрепить практически к любому выступу, к примеру к рулю велосипеда. Практичная новинка будет стоить 11 долларов.


 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:43

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