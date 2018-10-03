Xiaomi выпускает практичную портативную колонку за 11 долларов

Xiaomi Mi Compacy Bluetooth Speaker 2 представляет собой небольшую колонку размером 50х32 мм. Ее масса равна всего 50г, а аккумулятор, обладая емкостью 400 мАч, рассчитан на 6 часов непрерывной работы. На данный момент гаджет показан лишь в белом цвете. Устройство подключается к смартфону или другому источнику по каналу Bluetooth. Микрофон встроен, благодаря чему есть возможность отвечать на звонки. Имеются световые датчики, показывающие уровень заряда устройства, а также режим работы.Отмечается, что модель обладает высоким уровнем удобства использования. Специальный ремешок, который будет продаваться в комплекте с колонкой, делает процесс использования достаточно комфортным. Гаджет благодаря ремню возможно прикрепить практически к любому выступу, к примеру к рулю велосипеда. Практичная новинка будет стоить 11 долларов.