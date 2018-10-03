АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали, как соцсети влияют на страх женщины рожать
EUR 75.23 USD 65.22
Курс валют на 03.10.2018

Красноярские ученые получили из древесных опилок компоненты для лекарств

Команда ученых Красноярского научного центра и Сибирского федерального университета при содействии коллег из Франции смогла получить из опилок вещество, пригодное для использования в медицинских целях. Специалисты выделили из древесных отходов основные компоненты лекарств для разжижения крови.
Красноярские ученые получили из древесных опилок компоненты для лекарств

На первом этапе российским и французским исследователям путем нагревания, испарения и фильтрации удалось получить из опилок лиственницы арабиногалактан и дигидрокверцетин. Далее из остатков древесины специалисты изъяли лигнин и целлюлозу, используя для катализа титан оксида, а затем выделили сульфатированный арабиногалактан, базирующийся на обычном варианте соединения и сульфаминовой кислоте.

Биологически активные вещества, полученные из опилок, имеют все шансы на широкое использование в медицине и в пищевой промышленности. Они могут быть задействованы для продления срока годности пищевых продуктов, а также служить основой противотромбозных средств, разжижающих кровь. Исследование красноярских ученых заручилось поддержкой гранта Российского научного фонда.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 08:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Xiaomi выпускает практичную портативную колонку
Анастасия Квитко в Instagram показала фото в
Ученые рассказали, как соцсети влияют на страх
Анастасия Костенко рассказала фанатам, как нужно
Красноярские ученые получили из древесных опилок
Эксперты рассказали о главных способах усилить
Фанаты просят Ольгу Бузову вернуть на проект
«Лаборатория Касперского»: Злоумышленники
В игре Fortnite появится новый режим Disco
Пополнение: Отец Джастина Бибера намекнул на
Децл наглядно продемонстрировал проблемы с крышей
Рита Дакота рассказала, кто наставил ей синяков
Уфологи нашли на Луне башни и пирамиды
Дезинформация об НЛО: Стоит ли верить в
Джованна Антонелли показала фанатам в Instagram
Планируется массовое производство Hundai i30N “N
«Нибиру приближается»: В небе над Мехико засняли
В WhatsApp после обновления появится реклама
Сергея Лазарева «застукали» за уборкой квартиры
Учёные: Люди с ожирением получают в ДТП более
Актриса «Брата-2» Дарья Юргенс рассказала об
Екатерина Климова опубликовала в Instagram снимок
Секрет "вечно молодой" китайской женщины раскрыт
«Забей»: Обиженную Седокову утешил Малахов
Ученые: Пятна матери жирафов наследуются
Учёные объединили проточную батарею и солнечную
«Ужасы на Хэллоуин» в Overwatch начнутся 9 октября
Покинувший бокс ради порно Куинтон Хиллокс
Ubisoft пытается найти ресурсы для Splinter Cell
Стилист Алишер рассказал о переживаниях Аллы
Просмотреть все новости