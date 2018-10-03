Красноярские ученые получили из древесных опилок компоненты для лекарств

На первом этапе российским и французским исследователям путем нагревания, испарения и фильтрации удалось получить из опилок лиственницы арабиногалактан и дигидрокверцетин. Далее из остатков древесины специалисты изъяли лигнин и целлюлозу, используя для катализа титан оксида, а затем выделили сульфатированный арабиногалактан, базирующийся на обычном варианте соединения и сульфаминовой кислоте.Биологически активные вещества, полученные из опилок, имеют все шансы на широкое использование в медицине и в пищевой промышленности. Они могут быть задействованы для продления срока годности пищевых продуктов, а также служить основой противотромбозных средств, разжижающих кровь. Исследование красноярских ученых заручилось поддержкой гранта Российского научного фонда.