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Эксперты рассказали о главных способах усилить оргазм

Эксперты уверяют, что если к сексу подойти с умом, то вполне возможно вывести удовольствие в постели на новый уровень. В связи с этим стоит прислушаться к нехитрым советам специалистов, помогающим усилить оргазм.
Эксперты рассказали о главных способах усилить оргазм

Голландские учёные провели исследование и вывели несколько простых правил, помогающих сделать секс более качественным. Так называемый «наркотик любви» окситоцин сделает оргазм значительно ярче, поэтому не стоит скупиться на ласки и больше внимания уделять прелюдиям. На пользу женскому либидо пойдут физические нагрузки, а перед тем, как заниматься любовью, рекомендуется принять горячую ванну. В процессе занятия сексом специалисты призывают дышать ровно и глубоко, а когда кажется, что пик удовольствия совсем рядом, стоит немного отложить момент наступления оргазма.

Также перед близостью женщинам можно выпить стакан тёплого молока с щепоткой шафрана, этот коктейль считается мощным афродизиаком. Доказано, что чаще и быстрее получают удовольствие в постели те дамы, которые во время секса с партнёром одновременно пользуются вибратором. К тому же специалисты рекомендуют женщинам изучить строение своего клитора и разобраться, какая его часть более чувствительна.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:58

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