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«Лаборатория Касперского»: Злоумышленники распространяют трояны через USB-устройства

Эксперты из «Лаборатории Касперского» установили, что с целью распространения троянов злоумышленники используют USB-устройства. Специалисты в области кибербезопасности смогли выявить десять разновидностей вредоносного ПО.
«Лаборатория Касперского»: Злоумышленники распространяют трояны через USB-устройства

Одним из вредителей является «семейство» Windows LNK, появившееся при внедрении в 2014 году криптомайнера. Этот троян грузит программу для майнинга прямиком на заражённое USB-устройство, после чего тайным образом устанавливает её и запускает. По словам экспертов, в бизнесе USB-носители сохраняют популярность, притом даже несмотря на то, что репутация у них небезопасная.

Хакеры в конце лета, используя USB-устройства, запустили сложную банковскую уязвимость Dark Tequila. Со слов KSN, в первом полугодии 2918 года примерно 8%кибератак, направленных на промышленные сферы управления, были произведены через съемные носители. При этом большинство троянов остаются незамеченными и продолжительное время работают на злоумышленников, в связи с этим эксперты рекомендуют соблюдать все меры предосторожности.


 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 07:45

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