«Лаборатория Касперского»: Злоумышленники распространяют трояны через USB-устройства

Одним из вредителей является «семейство» Windows LNK, появившееся при внедрении в 2014 году криптомайнера. Этот троян грузит программу для майнинга прямиком на заражённое USB-устройство, после чего тайным образом устанавливает её и запускает. По словам экспертов, в бизнесе USB-носители сохраняют популярность, притом даже несмотря на то, что репутация у них небезопасная.Хакеры в конце лета, используя USB-устройства, запустили сложную банковскую уязвимость Dark Tequila. Со слов KSN, в первом полугодии 2918 года примерно 8%кибератак, направленных на промышленные сферы управления, были произведены через съемные носители. При этом большинство троянов остаются незамеченными и продолжительное время работают на злоумышленников, в связи с этим эксперты рекомендуют соблюдать все меры предосторожности.