АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали, как соцсети влияют на страх женщины рожать
EUR 75.23 USD 65.22
Курс валют на 03.10.2018

В игре Fortnite появится новый режим Disco Domination

Игра Fortnite скоро пополнится танцевальным режимом Disco Domination. Таким образом, геймеры, вместо того, чтобы стрелять друг в друга, будут соперничать с противниками, изображая дерзкие танцевальные движения.
В игре Fortnite появится новый режим Disco Domination

Эмоции и танцы непосредственно в Fortnite уже считают мемом, разработчики решили на этом сыграть, что проявится в новом временном режиме Disco Domination геймерам предстоит вытанцовывать на пути к победе. Чтобы обыграть соперника, нужно собрать команду, состоящую из четырёх человек, они будут участвовать в батлах. Полностью новый режим разработчики не описывают, но с уверенностью можно сказать, что он будет привязан к танцам. Геймеры начнут добывать очки, танцуя на площадках и захватывая точку.

Однако пока одна команда развлекается на танцполе, остальные игроки получат возможность обрушить град пуль на выплясывающих. Ожидается, что танцевальный режим появится уже на текущей неделе.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 07:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Xiaomi выпускает практичную портативную колонку
Анастасия Квитко в Instagram показала фото в
Ученые рассказали, как соцсети влияют на страх
Анастасия Костенко рассказала фанатам, как нужно
Красноярские ученые получили из древесных опилок
Эксперты рассказали о главных способах усилить
Фанаты просят Ольгу Бузову вернуть на проект
«Лаборатория Касперского»: Злоумышленники
В игре Fortnite появится новый режим Disco
Пополнение: Отец Джастина Бибера намекнул на
Децл наглядно продемонстрировал проблемы с крышей
Рита Дакота рассказала, кто наставил ей синяков
Уфологи нашли на Луне башни и пирамиды
Дезинформация об НЛО: Стоит ли верить в
Джованна Антонелли показала фанатам в Instagram
Планируется массовое производство Hundai i30N “N
«Нибиру приближается»: В небе над Мехико засняли
В WhatsApp после обновления появится реклама
Сергея Лазарева «застукали» за уборкой квартиры
Учёные: Люди с ожирением получают в ДТП более
Актриса «Брата-2» Дарья Юргенс рассказала об
Екатерина Климова опубликовала в Instagram снимок
Секрет "вечно молодой" китайской женщины раскрыт
«Забей»: Обиженную Седокову утешил Малахов
Ученые: Пятна матери жирафов наследуются
Учёные объединили проточную батарею и солнечную
«Ужасы на Хэллоуин» в Overwatch начнутся 9 октября
Покинувший бокс ради порно Куинтон Хиллокс
Ubisoft пытается найти ресурсы для Splinter Cell
Стилист Алишер рассказал о переживаниях Аллы
Просмотреть все новости