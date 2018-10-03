В игре Fortnite появится новый режим Disco Domination

Эмоции и танцы непосредственно в Fortnite уже считают мемом, разработчики решили на этом сыграть, что проявится в новом временном режиме Disco Domination геймерам предстоит вытанцовывать на пути к победе. Чтобы обыграть соперника, нужно собрать команду, состоящую из четырёх человек, они будут участвовать в батлах. Полностью новый режим разработчики не описывают, но с уверенностью можно сказать, что он будет привязан к танцам. Геймеры начнут добывать очки, танцуя на площадках и захватывая точку.Однако пока одна команда развлекается на танцполе, остальные игроки получат возможность обрушить град пуль на выплясывающих. Ожидается, что танцевальный режим появится уже на текущей неделе.